Renegociação de IPTU em atraso começa nesta terça-feira (3)

Contribuintes poderão novamente renegociar débitos do IPTU com a prefeitura de Campo Grande, a partir de hoje (3) quando começa o Programa de Pagamento Incentivado. O prazo na primeira faze termina no dia 31 de outubro. Haverá plantão também aos sábados das 8h às 16h. Exceto no dia 14 devido ao feriado. Descontos para débitos vencidos até 2016.

Se o contribuinte optar por parcelamento será oferecido até 6 meses com desconto de 75%, nos juros, no mês de outubro. O contribuinte poderá parcelar também em até 12 vezes, desconto nesse caso de 35%, para pagamento até o último dia útil de outubro.

Para poder participar da negociação referente ao débitos do IPTU o contribuinte deverá comparecer a Central de Atendimento as Cidadão, localizado na Arthur Jorge, 500, no Centro.

Contudo se o contribuinte não conseguir participar da primeira fase, haverá uma segunda oportunidade. Esta acontecerá no dia 1º ao dia 30 de novembro. Descontos de 85% nos juros para pagamentos realizado até o último dia útil do referido mês.

Para pagamentos parcelados em até 6 vezes e desconto de 70% nos juros. Para parcelamentos de 12 vezes descontos de 30%.

Informações de Acordo com o Site Midiamax

