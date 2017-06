As obras de restauração do asfalto e da drenagem em pontos críticos da MS-040, em Santa Rita do Pardo, vai custar R$ 639.935,17. Licitação esta divulgado no Diário Oficial de Hoje (12).

De acordo com a publicação os trechos restaurados dos quilômetros 221 e 224 da rodovia.

A Concrevia Construtora LTDA, de Campo Grande é a empresa vencedora da licitação.

Não há informações sobre a data do início dos trabalhos.

