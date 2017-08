Restos mortais são encontrados no Cemitério Santo Amaro na Capital

De acordo com o site G1 ossos estão sendo encontrados expostos no cemitério do Santo Amaro. Ainda de acordo com o G1 um telespectador teria enviado a redação do site G1 o flagrante de restos mortais expostos no cemitério Santo Amaro.

A denúncia revela ainda que nada foi feito em relação a exposição de ossos humanos no cemitério Santo Amaro.

O Site G1 informou ainda que ao questionar a administração do Cemitério o mesmo alegou que a manutenção dos túmulos é de responsabilidade das famílias.

Contudo não há segurança no Cemitério e atos de vandalismo são constantes.

