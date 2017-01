Retirada de telhado deve impedir Flu de mandar 2 jogos no Giulite Coutinho

Remoção da estrutura danificada por temporal deve demorar 15 dias. Não haveria tempo para novo laudo liberar casa do América em partidas contra Criciúma e Resende

O trabalho começou, mas o prazo para a conclusão da retirada do telhado destruído pelo temporal de 31 de dezembro deverá impedir o Fluminense de mandar dois jogos no estádio Giulite Coutinho. Marcados para 24 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente, os confrontos diante de Criciúma (Primeira Liga) e Resende (Carioca) preocupam a direção. Há busca por locais que possam recebê-los. Afinal, até lá, mesmo com a remoção do entulho, a casa do América dificilmente estará liberada pelos órgãos competentes.

Foi na quarta-feira que, em acordo, os clubes deram início à reconstrução da área afetada. Inicialmente, as ferragens e as telhas serão retiradas. Tanto da arquibancada A quanto da arquibancada B. É um processo lento: é necessário, em boa parte dos casos, cortar o material para só depois tirá-lo do estádio. Pela previsão mais pessimista, esta fase iria até o dia 26 de janeiro.

– Só depois de terminar esta etapa, vamos trabalhar na instalação de uma nova cobertura. O Fluminense tem sido parceiro nosso – diz Marco Antonio Teixeira, diretor de futebol do América.

A ideia inicial é jogar sem o telhado, especialmente nos primeiros meses do ano. Mesmo que a avaliação preliminar da Defesa Civil não tenha identificado dano à estrutura, uma nova vistoria precisará ser feita após a limpeza. Este trâmite burocrático pode não ser resolvido a tempo. Então, as partidas teriam locais alternativos: Criciúma em Juiz de Fora e Resende em Los Larios.

O América aguarda até quarta-feira por orçamentos para ter definido o custo da segunda parte do trabalho. A tendência é de que o Fluminense arque com esses gastos. Os dois clubes já acertaram verbalmente a continuidade da parceria, para o uso do estádio em 2017. Falta formalizar o contrato.

Fonte: Ge

