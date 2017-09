Retirada do Kits da 2ª Corrida do Policial Civil acontece nesta sexta e sábado

Na próxima sexta-feira (22) e sábado (24), os inscritos para participar da 2ª Corrida do Policial Civil poderão retirar o kit atleta na Central de Vendas da HVM Incorporações, localizada na Av. Via Park, 415 – próximo ao Parque das Nações Indígenas. O horário de atendimento é das 9h às 16h. Para retirar o kit é preciso apresentar o documento de identidade do inscrito. Lembrando que as crianças não recebem kit atleta.

A 2ª Corrida do Policial Civil acontecerá no próximo domingo (24), com largada às 8h, na sede do Sinpol-MS em Campo Grande, situado na rua Teodoro Carvalho, 225 – bairro José Abrão. Os percursos contam com caminhada de 5 Km, corrida de 5 km e 10 km.

O evento é em alusão ao Dia do Policial Civil comemorando em setembro e conta com o apoio da Cassems, HVM Incorporações, Grupo Nippon, Versátil Camiseteria, vereador Chiquinho Telles, Prefeitura de Campo Grande, Vida Fit Sore, Heitor Miranda Guimarães – Advogados Associados, Fábio Leandro – Advogados Associados e RT Informática.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

Comentários