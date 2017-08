Retorno em avenida da Capital causa colisão

Um acidente na av. João Arinos envolveu dois veículos. De acordo com informações um jovem de 19 anos que conduzia um Fiesta foi atingido por um outro veículo quando realiza um retorno na avenida.

A colisão ocorreu no bairro Cidade Jardim. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos aos dois condutores e um passageiro.

ACIDENTE

O condutor da Saveiro se dirigia para o almoço no sentido bairro da avenida quando ao tentar realizar uma conversão a esquerda foi atingido na lateral por um veículo Fiesta que segui no mesmo sentido.

Com a colisão o Fiesta veio a rodar na pitas e foi parar em cima do canteiro da avenida. O condutor era um PMA e acionou uma segunda equipe da PMA que se dirigiu ao local. O condutor retornava para casa no momento do acidente.

O condutor do Fiesta ficou preso dentro do carro devido à forte colisão a porta amassou e impediu o mesmo de sair. Os bombeiros precisaram cortar a porta pra retirar o motorista. O motorista do Fiesta estava acompanhado do seu pai de 60 anos.

Os Bombeiros conduziram as três vítimas pra atendimento médico. Até o momento não sabemos do real estado de saúde deles.

