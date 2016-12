Réu confessa que matou jornalista pois o mesmo não deixava a jovem em paz

João Francisco Lopes, 59 anos, aposentado, preso na tarde de terça-feira (27), apontado como réu do disparo que matou o jornalista Nicodemos Moura Rodovalho de Alencar, 53 anos. O réu foi apresentado pela Policia e confessou que efetuou o disparo para “assustar” o homem, que de acordo com o assassino estaria ameaçando uma jovem com quem teria um caso no Bairro Novo Lima.

Alencar, que também era ex-escrivão da Policia Civil, foi alvejado por um tiro enquamto dirigia seu carro um Corsa, nas redondezas do Bairro Nova Lima. . Lopes foi preso no Jardim Colúmbia, na região norte da Capital, enquanto bebia em um bar com um conhecido. Ele afirma que é aposentado por invalidez, casado e pai de dois filhos, e não tem passagens pela polícia.

O autor afirmou que não conhecia Nicodemos direito, e que quando atirou, saiu imediatamente do local e só depois soube que ele estava morto. A arma do crime apreendida pela polícia, segundo ele, foi comprada há mais de 10 anos de um guarda. O suspeito disse também que foi a primeira vez que utilizou o revólver. Ele relatou ainda que na manhã desta terça (27), Nicodemos continuava ameaçando a jovem, e perseguindo os dois.

