Reunião de avaliação ratifica continuidade do acampamento em frente à governadoria.

Na manhã desta sexta-feira (23), os policiais civis se reuniram para avaliar o desempenho do acampamento montado em frente à governadoria. O grupo avaliou que está sendo positivo para a categoria, pois a manifestação está ganhando o apoio da sociedade, de agentes políticos e até mesmo de outras entidades classistas. “Diariamente há um grande fluxo de colegas que se revezam no acampamento, de pessoas que frequentam o Parque dos Poderes e que manifestam seu apoio conversando conosco, buzinando com o carro e até mesmo trazendo um bolo para lancharmos. Isso mostra que estamos no caminho certo, a sociedade quer a valorização do policial civil, agora falta só o governo estadual querer também”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda. O sindicato destaca que apesar dos incessantes pedidos dos gestores públicos para que o acampamento fosse desmontado, o grupo permanecerá no local por tempo indeterminado até que o governo estadual apresente uma proposta que atenda os pleitos da classe e os compromissos firmados desde 2014.

Novas filiações

A força e determinação da categoria, bem como a confiança no trabalho desenvolvido pela diretoria do Sinpol-MS está gerando novas filiações. Hoje, dois novos colegas já participaram do acampamento e prometem engrossar a luta pela valorização da carreira. “A união é fundamental para alcançarmos os objetivos. A confiança depositada pelos novos sindicalizados traz novo ânimo para continuarmos aguerridos na luta”, declarou Giancarlo.