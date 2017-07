Reunião do Conselho Geral do SINDIJUS-MS é remarcada para 22 de julho (sábado)

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (SINDIJUS-MS), Fabiano Reis, e o Presidente do Conselho Geral de Representantes, José Balduíno Leite, comunicam que a Reunião Ordinária do Conselho Geral de Representantes do SINDIJUS-MS foi remarcada para o dia 22 de julho (sábado), às 9h, em virtude da reunião marcada com a Administração do Tribunal de Justiça (TJMS), no dia 18 de julho (terça-feira).

Até então, a Reunião do Conselho Geral seria neste sábado (15 de julho), sendo adiada para o dia 22 de julho de 2017 (sábado), às 9h, na sede da entidade, localizada na Rua 24 de Outubro, nº 514, Vila Glória, Campo Grande MS.



A pauta da reunião está mantida:

PAUTA

“DELIBERATIVOS

1-Eleição e posse da Comissão Eleitoral composta por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes (art. 29, parágrafo segundo, do Estatuto). Os candidatos devem ser indicados por ata das assembleias locais;

2-Andamento das negociações junto ao TJ/MS e próximas providências;

INFORMATIVOS

1-Ação judicial dos diretores da Delegacia Sindical de CG contra o SINDIJUS e o Conselho Geral – Últimos Andamentos: http://www.sindijusms.org.br/noticias/geral/1/justica-ratifica-legalidade-da-intervencao-na-delegacia-sindical-de-campo-grande/1370/

2-Resultado do Congresso Estadual da CTB;

3-Empréstimo consignado de 120 meses aprovado pelo TJ/MS: andamento junto aos bancos;

4-Últimos andamentos do processo do ATS (adicional por tempo de serviço);

5-SUSPENSÃO da ação de execução contra o SINDIJUS-MS ajuizadas pelo antigo jurídico: exposição dos argumentos do Sindicato que resultaram na primeira vitória nos embargos à execução;

6-Andamento das lutas Nacionais e Estaduais (Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista, Resoluções do CNJ, Reajustes de outras categorias, etc);

7-Situação orçamentária do TJ/MS e perspectivas.”

