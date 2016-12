Produção Literária na Prisão pelos Réus da Lava Jato

José Dirceu, Paulo Roberto Costa e Eduardo Cunha dedicam tempo livre à escrita. Papel e caneta levados por familiares para passar o tempo na cela que ocupam no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. Igual a alguns condenados e réus da Operação Lava Jato, estarão produzindo suas obras literárias relatando sobre o dia-a-dia na prisão e preparando livros a serem publicados futuramente.

Roberto Podval, advogado do ex-ministro Dirceu, relatou que o mesmo perguntou mesmo sendo formado em Direito, se havia algum impedimento em escrever sobre sua autobiografia. Podval respondeu que não e essa era a melhor forma de passar o tempo. Dirceu é condenado e culpado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa e deve cumprir 20 anos e 10 meses de reclusão. Pelo mensalão, ele foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão.

Como na cela não pode entrar computador, Dirceu escreve a autobiografia em cadernos e os entrega a familiares durante as visitas, para o conteúdo ser digitalizado. O advogado afirmou não ter visto nenhum trecho porque quer ler o livro apenas depois de pronto.

Um a um, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa contabiliza todos os depoimentos que presta à Justiça, ao Ministério Público e a outros órgãos de controle. Já foram 208 desde que foi preso, ainda em 2014. O 209º, para a Controladoria-Geral da União (CGU), já está marcado para janeiro. A história por trás dos mais importantes estará nas páginas do livro que ele está escrevendo. Serão 22 capítulos, dos quais dez estão escritos.

O primeiro delator da Lava-Jato diz que contará sobre a sua visão da operação e o dia a dia na Polícia Federal em Curitiba, onde dividiu cela com pedófilos, traficantes e com o doleiro Alberto Youssef. Vai ter no livro muitas histórias pitorescas sobre eu e ele (Youssef) lá dentro (da PF) — afirmou Paulo Roberto, seguindo com alguns detalhes do dia a dia na cadeia. — Toda noite tinha um culto religioso. Tinha um livro chamado “Harpa Cristã” e, nele, tinha os cantos. Então, todos cantávamos, cada um na sua cela. O pastor estava numa cela também. Ele era da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e andou praticando algumas coisas erradas. Tem muitas coisas pitorescas e folclóricas que eu vou detalhar. Isso não vai estar em nenhum outro livro. O público sabe detalhes da operação, agora, entrando nos detalhes pessoais, isso ninguém sabe.

Dedicará uns parágrafos para falar até mesmo do agente Newton Ishii, o japonês da Federal. Em um capítulo, Paulo Roberto tratará sobre como foi o processo até a assinatura do acordo de delação premiada e a volta para a casa.

O empreiteiro Marcelo Odebrecht escreve um diário, mas sem garantia de virar livro. Já o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha estava escrevendo um livro sobre o impeachment de Dilma.

