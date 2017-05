Reviravolta no caso do menino que morreu ferido com mangueira em Lava Jato

Para Paulo Sérgio Lauretto, delegado que investiga o caso do garoto violentado com uma mangueira de compressão em um lava-jato de Campo Grande em fevereiro, e que morreu dias depois, a vítima estava sem roupa no momento da agressão.

Diante da suspeita, o Ministério Público deu mais 60 dias para o delegado concluir as investigações, mas ele acredita que deve encerrar o inquérito na metade desse tempo. Pelo menos mais três testemunhas devem ser ouvidas.

Lauretto ainda explicou que “A pessoa que age num tom de brincadeira e, simplesmente se aproxima da vítima com a mangueira de ar aciona e pressiona por cima das vestes, essa pessoa assume o risco. Agora, no momento em que eles premeditam a ação, ao ponto de abaixar as roupas e fazer essa introdução, então nós temos aí que esse risco assumido é muito maior. Então, é por isso que iremos indiciar, sendo confirmado, os suspeitos pelo homicídio doloso, pelo dolo eventual”

Comentários