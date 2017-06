Rodovia BR-262 é bloqueada em protesto contra ordem de despejo

A BR-262 na rotatória do indubrasil, em Campo Grande está sendo bloqueada por mais de 40 pessoas hoje (01) com galhos e pneus. O congestionamento chega a dois quilômetros em cada sentido da rodovia.

Os manifestantes pedem a presença do poder público para resolver uma questão de posse de terrenos. As famílias não têm liderança e fazem o bloqueio em um ato de desespero.

A dona de casa Maria Marta dos Santos, 39, 69 relatou que construíram casa em um terreno, há mais de 30 anos. “São casas de alvenaria e tem família que mora lá há muito tempo. Em abril, apareceu um senhor reivindicando o terreno, mas não apresentou escritura”, conta.

As famílias também não possuem escritura do local onde moram. De acordo com Maria, a prefeitura e o Ministério Público Estadual foram procurados. “Mas ninguém nos deu atenção e entramos com processo na justiça. O homem disse que vai vir aqui e derrubar as casas no dia 12 de junho, não temos para onde ir”, lamenta.

Os manifestantes alegam que só vão liberar a rodovia depois de algum representante do poder público for ao local.

PRF e Polícia Militar estão na rodovia.

Alterada as 10:51 para acréscimo de informações:

A manifestação já se encerrou. A Rodovia BR-262 encontra-se liberada.

