Rodrigo Janot anula recurso de Reinaldo Azambuja

Rodrigo Janot, procurador-geral manifestou contra um novo recurso da defesa do Governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB) em relação a tentativa de anular o acordo de delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley Batista, além de outros executivos do grupo JBS, no qual o governador é um dos denunciados em suposto esquema de pagamento de propina em troca de benefícios fiscais.

A defesa do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) impetrou um instrumento de agravo no STF os mesmos usados anteriormente de que o acordo de delação premiada dos irmãos batista deve ser anulado, justificando que a delação teria sido firmado com ‘líderes de uma organização criminosa’, referindo-se aos irmãos Batista.

O procurador-geral alegou que ‘de partida, já se consegue antecipar a relevância e eficiência das colaborações dos executivos do Grupo J&F, cuja fidedignidade das informações e elementos de prova de corroboração permitiram, pouco tempo depois de homologado, a deflagração da Operação Patmos, que resultou na prisão de nove pessoas, o afastamento de dois parlamentares de seus mandatos, a busca e apreensão em 41 locais e no oferecimento de denúncias contra um Senador da República, um Procurador da República, um advogado e mais três pessoas, com provas robustas e abundantes’.

E por fim explicou o PGR caso trata-se do princípio da gravação judiciária ou da hierarquia, o qual preconiza ser inconcebível que o juiz ou tribunal, este por meio de colegiado ou não ordene a si mesmo. E conclui dizendo que não cabe a ‘terceiros’, no caso o Governador Reinado Azambuja uma tentativa de impugnar acordos de delação premiada.

