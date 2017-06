Rodrigo Janot se posiciona contra pedido de Reinaldo que será julgado nesta quarta

O pedido de Reinaldo Azambuja (PSDB) para retirar do ministro Edson Fachin a relatoria do processo aberto contra ele no STF será julgado na tarde de hoje (21). Mesmo antes do julgamento o procurador geral da República Rodrigo Janot se manifestou contra o pedido do governador.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Janot afirmou que sempre houve entendimento de manter a relatoria de um caso que é considerado conexo a outro já analisado pelo supremo.

No caso das denúncias dos delatores do grupo JBS, o STF entende que há relação com a Operação Lava Jato, que está sob responsabilidade de Fachin no supremo.

Entendimento este também do MPF e da própria defesa dos delatores que na semana passada anexou à petição de Reinaldo parecer elaborado por doutor em Direito e professor da USP (Universidade de São Paulo), Gustavo Henrique Badaró, que vai contra o pedido do governador.

O julgamento sobre pedido da defesa de Reinaldo será julgado hoje à tarde, mas antes, o ministro Fachin quer debater os limites da atuação dele na delação dos executivos da JBS.

O ministro quer ter plena ciência e liberdade de atuação tanto no que diz respeito ao controle dos atos administrativos, quanto no se refere à atuação monocrática dos integrantes desta Suprema Corte.

Comentários