“Saidinha de Natal” – Beneficiará 1500 presos

Na capital serão 756 “saidinhas” temporárias. Período de festa cerca de 1500 presos terá direito ao benefício da “saidinha” temporária para poder passas as festividades com a família. De acordo com a informação da justiça metade terá o beneficio no natal e outra metade no período do ano novo.

Este benefício da “saidinha” os detentos precisam estar em regime aberto ou semi-aberto e que tenham a rotina de sair para trabalharem. Saída temporária é prevista na LEP (Lei de Execuções Penais) que somente os presos estejam dentro das condições de ter o benefício são contemplados. O diretor da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) explicou que “A Polícia Militar é informada dos endereços dados pelos internos e há operações para que sejam feitas “incertas” nas casas para verificar se os reeducando permanecem lá”.

Saída é prevista em lei e não é “indulto” de Natal. Muitos confundem o indulto com a saída temporária. A “saidinha” é um direito individual do preso em regime semi-aberto que, apresentando bom comportamento e tendo cumprido mais de um tempo da pena, que geralmente é um sexto do total, tem o direito de sair até cinco vezes por ano, por até uma semana sem precisar de uma escolta policial. É uma forma do preso “experimentar” a liberdade novamente e socializar e assim se reintegrar a comunidade. Ela é concedida pela vara de Execução Penal.

Comentários