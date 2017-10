“Sala de Vacinação é referência para o país”, diz Veterinário Francisco

Inaugurada na quinta-feira (19), a primeira Sala de Vacinação exclusiva para Grupos de Risco – Profilaxia Pré-Exposicional Antirrábica do País, evento que foi prestigiado pelo Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, líder da bancada do PSB na Câmara. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, em horário comercial, em um anexo do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Avenida Senador Filinto Müller, 1601 (próximo ao Lago do Amor).

Veterinário Francisco defende como bandeira de luta “o bem-estar da saúde animal”, projeto de trabalho amplo e de grande importância para quem tem um animalzinho de estimação, sem deixar de participar de todas as ações que interessam a população campo-grandense.

A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Adriane Lopes, do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, vereadores, coordenadores e superintendentes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV/MS), João Vieira de Almeida Neto.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela enalteceu o empenho dos servidores e técnicos envolvidos na concepção deste projeto e ressaltou que Campo Grande tem se destacado quanto ao desenvolvimento das políticas de prevenção e combate às zoonoses, e tais iniciativas tornam a Capital referência para outros estados e municípios, enfatizando que “quem constrói a saúde pública é o servidor”, acrescentando que está permanentemente aberto ao dialogo para melhorar cada vez mais o CCZ.

Outro ponto importante da fala do secretário Marcelo Vilela foi o anúncio de que a municipalidade já está analisando a possibilidade da implanta da UPA -Veterinária – Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, proposta de campanha do então candidato a vereador Veterinário Francisco.

Para o radialista e vereador Lucas de Lima, a iniciativa do prefeito Marquinhos Trad e do secretário de Saúde, Marcelo Vilela, pelo tratamento respeito que estão proporcionando à saúde animal. Fez questão de destacar o empenho do Veterinário Francisco nessa causa que reputa de grande nobreza.

A enfermeira Mariah, que há anos desempenha a profissão de maneira irrepreensível no Centro de Controle de Zoonoses, avaliou o quadro anterior destacando a necessidade de medidas profiláticas como a inauguração da Sala de Vacinação, a primeira colocada em prática em nível de Brasil.

“O CCZ é um pedaço da minha vida”, assim o Veterinário Francisco, que por anos e anos foi diretor do Centro de Controle de Zoonoses, começou sua fala para em seguida cumprimentar a todos que estão fazendo a diferença atuando em benefício da saúde animal. “Eles doam tudo de si para que nós tenhamos aqui o melhor serviço veterinário em controle de zoonoses do Brasil”, assegurou o Parlamentar ao Secretário de Saúde.

Por último, o Veterinário Francisco lembrou que o prefeito tem um compromisso com Campo Grande de construir a UPA-Veterinária, sem deixar de mencionar que a Sala de Vacinação é um grande avanço, um ganho imensurável para quem atua no setor.

