Salários Atrasados gera greve de Médicos na Santa Casa

Médicos da Santa Casa mantém greve para esta terça-feira (13), à partir das 7 horas. De acordo com o comunicado emitido pelo Sinmed-MS a paralisação ocorre devido ao recorrente atraso salarial e o não pagamento de horas extras. De acordo com o Sinmed-MS o indicativo de greve já está aprovado desde a última assembleia, que foi realizada no dia 22 de maio, na qual ficou determinado que, se o salário não fosse depositado até o 5º dia útil em junho, a categoria iria paralisar as atividades.

Os 250 médicos contratados pelo regime da CLT e os 400 médicos autônomos paralisam a partir desta terça-feira, por tempo indeterminado. Um efetivo de 70% permanecerá nos atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas, bem como 30% dos atendimentos de urgência e emergência.

De acordo com a nota do Sinmed-MS, ofícios foram enviados para os órgãos competentes, comunicando a greve, com 72 horas de antecedência

A Santa Casa por meio da sua assessoria informou que os salários foram pagos na tarde desta sexta-feira (9), após ter recebido o repasse da Prefeitura de Campo Grande. A verba é de cerca de R$ 20.000,00. Contudo, reconhece que os ordenados foram pagos com atraso. O Hospital ainda informou que somente é possível realizar os pagamentos após receber o repasse do município. “Tão logo o repasse foi depositado, os salários foram pagos. A Prefeitura vem atrasando desde outubro”, diz comunicado.

De acordo com as informações da assessoria da Santa Casa, os vencimentos dos médicos autônomos foram pagos com quase um mês de atraso – eles recebem por volta do dia 20 de cada mês. Os médicos celetistas, que recebem no 5º dia útil, tiveram seus depósitos realizados com 4 dias de atraso, juntamente com todos os outros funcionários do hospital.

Na quinta-feira (8), a Prefeitura foi questionada pelo atraso nos repasses que estaria causando paralisação dos enfermeiros e funcionários do setor administrativo. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura negou atraso no repasse.

A administração alega estar “dentro do prazo legal previsto no contrato. “Quanto ao suposto atraso de pagamento aos servidores do hospital, é importante frisar que tais servidores são de responsabilidade da instituição e não do município, sendo que a prefeitura está dentro do prazo legal previsto no contrato para efetuar este repasse. Reiterando que o Ministério da Saúde somente faz o repasse do recurso entre os dias 10 e 15 de cada mês”, afirmou.

