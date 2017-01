Saneamento e restauração são prioridades de investimentos do Governo em Corumbá

Corumbá (MS) – Com investimentos de R$ 68,3 milhões de reais só em água e esgoto, o município de Corumbá recebeu na manhã de hoje (25) a governadora em exercício Rose Modesto e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, que realizaram uma visita técnica por todas as obras do município e da vizinha Ladário. “Estamos aqui para ver todas as obras que o Governo do Estado está realizando. Temos aqui investimentos em pavimentação de vias urbanas, água e esgoto. Reinaldo nos deixou essa missão durante sua licença e também viemos falar de projetos importantes que temos para Corumbá, como a licença ambiental para a instalação da termoelétrica”, disse Modesto.

O primeiro local visitado foi a obra de construção dos reservatórios, estações elevatórias, ampliação da rede de distribuição de água e ligações domiciliares, que recebe R$ 13,5 milhões. Em seguida as autoridades conheceram a ampliação do sistema de abastecimento de água de Corumbá, um obra que promete resolver “de vez” o problema de água na Cidade Branca. O investimento, o maior na área de saneamento, é de R$ 21,3 milhões, próprios da Sanesul. “O Governo tem aportado bastante recursos para Corumbá e hoje temos muitas obras em andamento. A questão emblemática da água por exemplo, nós conseguimos dar um dinamismo para esse trabalho que é complicado, começava e parava. Realizamos uma pactuação com a Caixa Econômica e estamos aportando recursos do Governo para garantir o pagamento, dar continuidade e entrega-la até o meio do ano”, explicou o secretário Miglioli.

A implantação de 56.430 metros de rede coletora de esgoto, 4.031 ligações domiciliares de esgoto também foi outra grande obra visitada, e que conta com investimentos de R$ 19,2 milhões de reais.

O Governo do Estado também tem investido na restauração de importantes ruas de Corumbá. As ruas Cabral, Albuquerque, 21 de Setembro, Dom Pedro II, Edu Rocha e Esmeralda estão sendo revitalizadas com recursos de R$ 5 milhões, provenientes do Estado e de emendas parlamentares. As obras já estão 90% concluídas. “Estamos fazendo uma obra importante de recapeamento, quase terminando e fazendo a acessibilidade e ainda terá a sinalização”.

Para a vizinha Ladário, o tratamento não é diferente. Com um Governo que trabalha para os 79 municípios, Ladário recebe investimentos R$ 9,1 milhões. As ruas Corumbá, Do Couto, Comandante Souza Lobo, Marcilio Dias, Almirante Frontim, Almirante Tamandaré e Riachuelo contam com R$ 1,6 milhão de recursos próprios do Estado para restauração e ainda com 1,7 milhão para ampliação da estação de tratamento de água.

Para Miglioli a intenção é continuar fazendo por Corumbá e Ladário o que vem sendo realizado nos dois anos de Governo. “Não tenho dúvida que foram investimentos substanciais e importantes para o desenvolvimento dos municípios, assim como é importante passarmos pelas obras para mostrar para a sociedade aquilo que estamos realizando. Se somarmos os investimentos nos dois municípios chegamos a quase 85 milhões de reais. Vamos continuar pactuando com os prefeitos e lançando novos projetos”, finalizou.

Também participaram da visita técnica o secretário de Governo, Sérgio de Paula; o prefeito de Corumbá Ruiter Cunha; o prefeito de Ladário, Carlos Ruso e outras autoridades locais.

