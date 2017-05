Santa Casa adere à campanha Maio Amarelo

Na manhã desta quarta-feira (24), os funcionários da Santa Casa de Campo Grande aderiram à campanha “Maio Amarelo” e receberam do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) adesivos, folders e fitinhas amarelas alusivas à campanha. A intenção do movimento é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade para conscientização da segurança no trânsito, prevenir acidentes e respeitar as leis e normas de trânsito.

O kit com as orientações no trânsito foram entregues pela técnica de segurança do trabalho do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), Maria Izabel Guerrero da Cruz, e pela secretária do Serviço Social, Fabiany Pinheiro Hahn. Os profissionais do Pronto Socorro, recepção, SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), faturamento, PABX e SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística) receberam o kit.

Com o tema “Minha escolha faz a diferença”, a campanha visa refletir as escolhas no dia a dia trânsito como usar celular ao volante, beber e dirigir, não usar cinto de segurança e não respeitar a faixa de pedestres.

O Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande recebe diariamente vítimas de todos os tipos de acidentes que dão entrada no hospital com estado de saúde considerado grave ou de média complexidade. A maioria dos casos são acidentados no trânsito. Só no ano de 2016, foram atendidos 7.240 vítimas de acidentes de trânsito, o que totaliza uma média mensal de 603 atendimentos ao mês. Deste número, 4.715 são motociclistas. Nos primeiros meses de 2017, de janeiro a abril, já deram entrada no hospital 2.347 vítimas de acidentes de trânsito, o que dá uma média de 589 atendimentos por mês.

