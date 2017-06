Santa Casa começa a devolver R$ 1,1 milhão ao governo federal

A Santa Casa de Campo Grande começou a devolver a quantia de R$ 1.179.034,12 aos cofres públicos. Valor este referente aos repasses de recursos feitos pelo Ministério da Saúde que não tiveram prestação de contas adequada pelo hospital.

Esta devolução começou a ser concretizada no mês passada quando a prefeitura descontou R$ 500 mil do repasse mensal, com valor total de R$ 20 milhões.

A previsão é de que neste mês outra parcela no mesmo valor seja descontada. O hospital, porém, negocia a devolução do dinheiro em mais parcelas.

O ressarcimento à União ocorreu por causa de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), vinculado ao Ministério da Saúde, que detectou o “sumiço” dos recursos nas contas do hospital no período de 6 de fevereiro de 2012 e 31 de março de 2017. A investigação do órgão federal foi mostrada em reportagem publicada pelo Correio do Estado no dia 5 de abril deste ano.

A devolução de mais de R$ 1,1 milhão pela Santa Casa veio à tona por conta do protesto dos trabalhadores da área da enfermagem do hospital, realizado no início da tarde de ontem. A categoria promete paralisar pelo menos 70% dos atendimentos hoje, em protesto pelo atraso dos salários.

Comentários