Santa Casa não abre mão de mais recursos financeiros

O impasse continua na Santa Casa pois a entidade não vai abrir mão de mais recursos e está insistindo em financiamento público do hospital.

Ontem (9) ocorreu uma reunião na ALMS, a pauta dos deputados estaduais era a discussão e promessas de avaliar de que emendas parlamentares sejam destinadas a Santa Casa, pois é um entidade filantrópica e mantida pela Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG).

A prefeitura de Campo anunciou ontem (9) o repasse de R$ 13 milhões em recursos. Desde aproximadamente R$ 7 milhões saíram do Tesouro do Munícipio. Pois o Mistério da Saúde repassa esses valores na metade do mês.

Contudo o impasse dos portões fechados do ponto socorro continuará. Pois mesmo com o dinheiro a Santa Casa pretende manter os portões fechados do ponto socorro. Só receberam pacientes referenciados ou seja com encaminhamentos.

