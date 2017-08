Santa Casa suspende cirurgias eletivas

A Santa Casa de Campo Grande/MS anunciou hoje (2) a suspensão de novos agendamentos de cirurgias eletivas. Esacheu Nascimento, presidente da entidade alegou que o cancelamento de agendamento de cirurgias eletivas é porque a atraso da prefeitura nos repasses ao hospital.

O presidente da entidade Esacheu ainda afirmou que “estamos desde janeiro com muita dificuldade no relacionamento com o município, os pagamentos, geralmente em atraso, por exemplo, agora do mês de junho nós não recebemos ainda os pagamentos completos e isso implica numa situação muito difícil de ser administrada para com, principalmente, os médicos aqui da Santa Casa”.

A Sesau se pronunciou por meio de nota e informou que lamenta a decisão do hospital em cancelar o agendamento e que está tomando todas as medidas necessárias para resolver a situação.

De acordo com a Sesau, existe o repasse atrasado referente ao mês de junho de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 2,2 milhões do município e R$ 2,5 milhões do estado. A prefeitura disse que vai fazer o pagamento ainda em agosto.

A Santa Casa informou que as cirurgias que já estão agendadas não sofreram suspensão, serão realizadas normalmente.

