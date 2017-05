Santa Casa realiza 1º Fórum de Enfermagem

Amanhã quarta-feira (10), acontecerá no auditório “Carroceiro Zé Bonito” o 1º Fórum de Enfermagem organizado pela Santa Casa de Campo Grande com o tema “Segurança do paciente: prioridade estratégica visando a excelência do cuidado”. O evento segue até quinta-feira (11), e tem como público alvo profissionais e acadêmicos da área de saúde.

A abertura do evento está marcada para 8h e a programação conta com cinco palestrantes renomados da área da saúde. Às 8h45 está marcada a primeira palestra com o Dr. José Branco que abordará o tema “Segurança do paciente – Engajamento médico – Novo cenário”. Em seguida, às 10h, a enfermeira Karina Pires Pécora abordará sobre a Segurança do paciente – novos desafios para a enfermagem.

No segundo dia do evento, a programação conta com três palestras. A primeira está marcada para às 8h30 com a Ana Augusta Salotti com o tema “O papel da humanização e da hospitalidade na segurança do paciente”. Às 9h30, a química industrial e farmacêutica, Fátima Duarte, abordará sobre o Papel da liderança na qualidade do paciente. As palestras encerram com a enfermeira, Grassyelly Gusmão, sobre “Gestão de tempo na enfermagem”. Além disso, o evento conta com mesas redondas na programação.

Local: Auditório da Santa Casa

Horário: 8h

