São Gabriel: Câmara realiza audiência pública para buscar melhorias na área de infraestrutura

A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste realizou, na noite de terça-feira (25), audiência pública com o tema: “Os Recursos Humanos Disponíveis e as Condições dos Equipamentos da Secretaria de Infraestrutura”. Com a presença do prefeito Jeferson Tomazoni (PMDB) e do secretário de infraestrutura, Juninho Gazineu, os vereadores, juntamente com representantes da sociedade, debateram sobre as principais dificuldades da pasta, elencaram prioridades e cobraram maior planejamento de ações. Em contrapartida, o Executivo Municipal frisou a importância de parcerias, apontou serviços realizados e se comprometeu na execução de novas obras.

Proposta pelo vereador Fernando Rocha (PSB), a audiência teve o “objetivo de extrair soluções conjuntas para melhoria dos serviços e melhor atendimento dos munícipes”. Logo de início, o parlamentar apontou alguns questionamentos, que foram sendo debatidos ao longo do evento. Entre eles, o vereador buscou informações sobre atual realidade da secretaria, quanto a pessoal e equipamentos, bem como sobre gastos com manutenção e o planejamento em relação as obras em vias públicas e estradas rurais.

Durante o debate, o prefeito municipal ressaltou que a gestão anterior não deixou dívidas na secretaria, porém, que os maquinários encontrados estavam em péssimo estado de conservação, o que impossibilitava o uso.Segundo Tomazoni, para as obras iniciais foram gastos mais de R$ 220 mil, apenas com a manutenção dos equipamentos. “A prefeitura também já licitou R$ 3.524.028,87 para obras da secretaria, sendo que deste valor, R$ 349.298,54 são de serviços realizados e pagos”, complementou o prefeito.

Ainda segundo Jeferson, talvez a população não tenha conhecimento de todos serviços executados pela secretaria. “Foi feita manutenção de vias rurais, na região do Aquidauana. Fizemos toda infraestrutura dos assentamentos Itaqui e Patativa. Estamos indo para Furnas dos Pereiras e temos ainda o cronograma de outras regiões. Também executamos a recuperação de três pontes que totalizaram mais de R$ 146 mil, e temos de licitar imediatamente outras quatro para escoamento da “safrinha”. Já na área urbana, comentou realização da operação tapa-buracos e pavimentação asfáltica.

Sobre a questão do asfalto, o prefeito disse que com o cessar das chuvas, as obras serão feitas com base em planejamento, para evitar gastos extras com deslocamento de maquinários. Citou ainda que há previsão de pavimentação do bairro Jardim Gramado, do residencial Colinas e outras regiões que aguardam liberação de recursos programados, através de emendas travadas.

O secretário de infraestrutura frisou as obras realizadas e as dificuldades durante o período de chuvas. Apresentou slides com imagens que comprovam as condições que estavam os maquinários, bem como os serviços realizados até o momento. Também demonstrou a previsão de novas obras.

Por fim o vereador Fernando Rocha elencou os principais encaminhamentos dados durante a audiência. Citou, por exemplo, compromisso da prefeitura com Sindicato Rural de apresentar cronograma de manutenção na região da agricultura, chamada de “Chapadão”; apoio do Executivo em projeto da Acisga para colocação de lixeiras adotadas por comerciantes locais; elaboração de projeto para municipalização do trânsito; possível reforma do Detran e que as reivindicações dos parlamentares sejam respondidas com data prevista para realização.

Lama asfáltica e instalação de lombadas foram outras solicitações que, segundo a prefeitura, estão previstas no cronograma da atual gestão.

Os vereadores Luizinho do Ferro Velho, Marcos Paz, Roberto Emiliani, Rogério Rohr, Rose Pires e Vagner Trindade, além de diversas autoridades do município, participaram da audiência. O presidente da Casa de Leis, vereador Valdecir Malacarne, também estava presente.

