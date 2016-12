Saque do Abono Salarial 2014 termina hoje

O prazo para Saque do Abono Salaria 2014 nas agências bancarias termina hoje (29). De acordo com o ministério do trabalho, pouco mais de 900 mil pessoas tem o direito de receber o dinheiro e ainda não fizeram o saque. São mais de R$ 794 milhões disponíveis.

Retirada do benefício pode ser feita nas agências bancarias, ou se o trabalhador possuir o cartão cidadão com senha poderá fazê-lo em terminal de autoatendimento da caixa econômica federal ou nas casas lotéricas até dia 30 deste mês.

O abono salarial ano-base 2014 está disponível para trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) com pelo menos 30 dias de trabalho com carteira assinada naquele ano e que recebeu remuneração mensal média de no máximo dois salários mínimos.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e o Pasep, aos do setor público. Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho.

