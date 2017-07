Sargento aposentado é preso após efetuar disparos contra conveniência

A Polícia foi acionada por populares nesta madrugada (6), após um sargento da Policia Militar aposentado, de 58 anos efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Os disparos se deram contra um comércio, no conjunto Aero Rancho, em Campo Grande.

O fato ocorreu por volta da meia noite na Rua Campestre onde populares indignados com a situação apontaram para o sargento que estava no meio da rua efetuando disparos com um revólver calibre 38.

Ao ver os policiais o mesmo jogou a arma no chão e se identificou como militar da reserva. O revólver foi recolhido pelos policiais, momento em que populares revoltados tentaram agredir o sargento. Ele teve de ser colocado imediatamente na viatura policial para preservar sua integridade física e reforços foram acionados para a região.

No local os policiais encontraram 11 cápsulas deflagradas e 22 munições intactas. Uma testemunha que teve o comércio atingido pelos tiros disse que o sargento chegou de motocicleta em sua casa e com a ajuda da esposa guardou o veículo na residência e em seguida passou a promover barulho no portão dos vizinhos e quando questionado o porquê da atitude disse para moradores que “agora vocês vão ver”.

Em seguida passou a efetuar disparos no meio da rua, um veículo Ford Fiesta teve a porta atingida pelo disparo, como também a porta e um freezer do comércio da região. Ele foi levado para a delegacia de polícia e autuado por disparo de arma de fogo em via pública.

