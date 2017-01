Se arrependeu? Telegram deixa você apagar mensagem que já foi enviada

O Telegram para Android e iOS quer se tornar o mensageiro ideal para aqueles usuários que falam demais, mas depois se arrependem. Para isso, o aplicativo agora permite apagar mensagens enviadas para os seus contatos em até 48 horas.

Segundo o Telegram, a conversa não só ficará indisponível no seu aparelho como também no do destinatário, o que pode ser bastante útil no compartilhamento de informações pessoais e sensíveis. Confira neste tutorial do TechTudo como aproveitar a novidade que deixa o WhatsApp para trás.

Passo 1. Ao mandar uma mensagem que você deseja apagar, toque e segure sobre ela até que esta seja selecionada;

Passo 2. Toque no botão de apagar mensagem;

Passo 3. Uma pequena janela de confirmação aparecerá. Se quiser remover a mensagem para o seu contato, marque a opção “Apagar para [nome da pessoa]“;

Passo 4. Toque em OK para finalizar;

Observação.

Ao apagar a mensagem para o seu contato, a mensagem simplesmente desaparecerá da janela de conversa, conforme é possível ver na imagem abaixo. No entanto, isso não é garantia que a pessoa não visualizou o conteúdo anteriormente. Portanto, vale a pena ficar atento à confirmação de leitura do aplicativo;

Pronto! Agora você já sabe como apagar mensagens enviadas para os seus contatos no Telegram. Na dúvida, fica a dívida: pense bem antes de enviar algo para alguém.

Fonte; Tech Tudo

