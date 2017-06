Sebrae disponibiliza atendimento online gratuito a empreendedores

Interessados em abrir ou melhorar o próprio negócio podem obter informações em tempo real com um especialista sem sair de casa ou do trabalho

Empreendedores de todo o estado têm agora acesso ao atendimento especializado do Sebrae sem sair de casa ou do trabalho. Por meio do “Fale com um Especialista”, a instituição de apoio aos pequenos negócios oferece orientações a quem deseja abrir ou melhorar a empresa.

Atendimento trata de diversas áreas da gestão do negócio

Quem acessar ao site do Sebrae terá acesso a informações sobre formalização, crédito, vendas, recursos humanos, cooperativismo, marketing, fluxo de caixa, formação de preços, tributação, ideias de negócios, e-commerce, inovação, mercado e planejamento; além de outras importantes dicas e ferramentas para gestão.

“O serviço está disponível tanto a potenciais empreendedores, quanto microempreendedores individuais e proprietários de micro e pequenas empresas”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

Para conversar com um profissional de atendimento bastar acessar www.ms.sebrae.com.br, se cadastrar e clicar no botão “Fale com um especialista”, localizado na barra à esquerda da tela, junto ao menu de perfil do empreendedor. Aí então, é só tirar as dúvidas e aplicar no dia a dia. “É rápido, prático e tem a mesma qualidade de um atendimento presencial”, conclui Mendonça.

Comentários