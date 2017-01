SEFAZ – Preço do Combustível é definido por Revendedores

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, informou que o preço médio do combustível que serve de referência para a tributação, leva em conta a apuração dos preços dos combustíveis praticados pelos revendedores. No sistema de comércio livre, os preços oscilam de acordo com a lei da oferta e da procura.

Marcio Monteiro, Secretário de Fazenda a média de preços no Estado é calculada pela Sefaz.

Em números aproximados são comercializados 135 milhões de litros de diesel, 53 milhões de litros de gasolina e 17 milhões de litros de álcool por mês em todo o Estado.

