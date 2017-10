Uma tragédia que ocorreu na manhã de ontem (6) em Janaúba/MG onde quatro crianças morreram queimadas em um creche. Depois do vigia Damião Soares dos Santos, de 50 jogar álcool em crianças e nele mesmo e atear fogo.

De acordo com as investigações da Policia Civil o vigia de 50 anos premeditou o ataque. Pois foram encontrados em sua residência galões de combustíveis. Ele morreu no meio da tarde ontem (5) ao sofrer um ataque cardíaco devido as queimaduras no Hospital Regional de Janaúba.

Comentários