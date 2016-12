Seintrha: Secretaria será o “coração” da nova administração

O prefeito Marcos Trad (PSD) que tomará posse amanhã às 17 horas no auditório Ruben Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, terá que manter atenção máxima à Secretaria de Obras da nossa Prefeitura, a começar pela valorização do pessoal que fez milagres para manter o setor funcionando, face o desconhecimento da administração que se finda.

Outra atenção deverá ser depositada em relação a caminhões e máquinas adquiridas sem critérios e que acabaram durante metade do tempo que deveriam durar, debitando-se à isso: falta de peças, manutenção adequada, troca de óleo lubrificante e outros cuidados necessários que juntaram-se ao não pagamento de peças fornecidas, daí a necessidade de “gambiarras” para que caminhões, patrolas e pás-carregadeiras continuassem funcionando, ainda que precariamente.

PROBLEMAS

Marcos deverá se precaver a respeito das “emendas carimbadas” que são aquelas provenientes dos deputados estaduais, federais e senadores, destinadas à compra de máquinas e equipamentos, que chegam já comprometidas com determinadas revendedoras e marcas, obrigando as prefeituras à aquisição, principalmente de caminhões que não “agüentam o tranco”.

Num levantamento recente, constatou-se que, de três marcas de caminhões adquiridas, apenas ‘uma’ permaneceu rodando enquanto as demais viraram sucata.

BOCADOPOVONEWS teve acesso à esse estudo interno, constatando que, dos caminhões adquiridos – Mercedes-Benz, Volkswagen e GMC (Chevrolet) – considerados, pela ordem, primeira, segunda e terceira linha, apenas os Mercedes permanecem rodando. Os GMCs viraram sucatas, seguidos de perto pelos Volkswagen (Fuscões).

Adquirir veículos novos que não agüentem o “tranco” é enganar a municipalidade e mentir ao povo, enganando os contribuintes na sua boa fé de que o serviço começará andar.

ASFALTO

Quanto ao asfalto usado para as dolorosas operações “tapa-buracos” é também de observar que o asfalto “quente” é o único que tem conseguido tapar satisfatoriamente as crateras que se abrem em nossa malha viária, desde que aplicado obedecendo a regras como: corte de – pelo menos – dez centímetros além do buraco, colocação de base e sub-base e depois o asfalto que deve ser, obrigatoriamente, prensado no local através de ‘rolo compressor’.

O chamado “asfalto frio” elaborado com “pó de pneus” e prensado com o chamado “sapateado” que tornou famosa a ‘dancinha’ na administração passada, não agüenta o impacto de pneus tão logo jogado sobre o local que se pretende tapar, se esfarelando ao primeiro chuvisco, abrindo tudo novamente.

OUTRO CUIDADO

Há uma indústria que se “amarra” na relação comercial e política, que retroalimenta a enganação aos prefeitos. Ela tem início ao apoio político financeiro aos candidatos. Um exemplo clássico do levantado esbarra-se na Anfer, por exemplo. Seu proprietário fornece de asfalto a caminhões, e sua influência política prospecta emendas “carimbadas” daí a venda dos caminhões de “segunda linha” para as prefeituras da Capital e interior.

Esse mecanismo vem sendo usado desde a época do ex-senador Rachid Saldanha Derzi que era ligado à antiga DISCAR que conseguia vender às prefeituras deste Estado os “piores” caminhões da época, os famosos “Dodges”, fazendo ainda com que prefeitos do interior adotassem os “doginhos” como veículos oficiais. Essas vendas eram movimentadas pelas verbas “carimbadas”, tendo à frente do “negócio” o proprietário da antiga Discar, que hoje comanda as duas concessionárias da Granfer Caminhões: uma nesta Capital e outra em Dourados, recém inaugurada.

O dono da Anfer – que também participa da Solurb – foi quem montou a Granfer, passando agora o comando dessa concessionária para o antigo “dono” da Discar, o empresário José Carlos Chinaglia.

Os negócios de “amarram” e se mantém estáveis graças ao mecanismo de apoio que começa e termina no atendimento às finalidades dos interesses comerciais que se confundem com os interesses políticos e apoios financeiros nas eleições.

BOCA DO POVO deverá publicar extensa reportagem de levantamentos realizados em várias prefeituras de nosso Estado sobre as tais “vendas casadas” e alerta ao futuro prefeito para que se abstenha de utilizar esses equipamentos que além de não agüentar o “tranco” viram “sucata” rapidamente, enganando a administração e retroalimentando um tipo inconveniente de venda de máquinas, produtos, peças e equipamentos, que acabam sendo vendidos em pouquíssimo tempo como sucatas.

Voltaremos.

