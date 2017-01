Seleção de Professores pela Sed para ministrarem aulas ao ensino médio de tempo integral

Professores interessados em dar aulas nas escolas de ensino médio de tempo integral da Rede Estadual de Ensino podem se inscrever no processo seletivo lançado pela SED (Secretaria de Estado de Educação) na segunda-feira (16).

Inscrições serão realizadas entre hoje e amanhã (17), na pagina (http://sistemas.sed.ms.gov.br/pesquisa/escoladaautoria/). No dia 23 segunda-feira os inscritos serão convocados pêra a entrevista pessoal e entrega de documentos.

As inscrições só poderão ser feitas aos professores concursados em exercício ou em estagio probatório do ensino médio da Rede Estadual de Ensino, com mínimo de dois anos de experiência em qualquer unidade de ensino.

No total 12 escolas da rede do Estado de ensino irão oferecer ensino médio em tempo integral. Oito delas são situadas em Campo Grande, enquanto as outras quatro estão em Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí.

Os inscritos serão avaliados por uma comissão, na data definida pelo calendário, que analisarão o perfil dos candidatos e os documentos exigidos pelo edital do processo seletivo.

