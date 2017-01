Sem apoio do PSD, Rosso suspende campanha para aguardar posição do STF

Deputado lançou candidatura para presidir a Câmara há duas semanas, mas não teve apoio do partido; agora quer esperar decisão sobre legalidade da candidatura do concorrente Rodrigo Maia.

O Deputado Rogério Rosso (PSD-DF) anunciou nesta quarta-feira (25) que vai suspender sua campanha para a presidência da Câmara até que o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre a presença na disputa do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na última semana, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deu a Maia um prazo de 10 dias para ele se manifestar sobre uma ação movida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE). O prazo começou a contar no dia 19, quando a Câmara recebeu a notificação.

A decisão de Rosso veio um dia após a oficialização de que os colegas de bancada do parlamentar vão apoiar a reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Rosso disse que não se sente abandonado por seu partido e afirmou acreditar que não houve interferência do Palácio do Planalto na decisão do PSD de apoiar Maia. Ressaltou ainda que, no momento, não vai atuar para outro candidato.