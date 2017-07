Sem segurança, Parque dos Poderes vira point de exibicionistas e pessoas peladas

A falta de segurança nos Parque dos Poderes é constantemente denunciado pelos servidores públicos estaduais que enfrentam as intempéries ocasionados pelos riscos que diariamente na região do Parque dos Poderes. As denúncias são de orgias e pessoas peladas, foram relatados casos de comércio de drogas, furtos e de disparos de armas de fogo em frente à governadoria e da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com as denúncias, a região dos estacionamentos em frente aos prédios Governadoria, da Sejusp e Secretária de Saúde (SES), por não possuírem iluminação durante a madrugada, é centro de encontro para práticas ilícitas e improprias. Diversas denúncias foram registradas pelo Ciops através do número 190.

Recentemente foi registrado ocorrência de disparos de arma de fogo em frente à governadoria. Pessoas estavam “brincando” com uma pistola efetuando tiros na região. A polícia foi acionada, chegando a abordar os suspeitos, mas ninguém foi detido. Ao invés disso, foi informado aos suspeitos o nome do denunciante, que chegou a ser perseguido após a saída da polícia.

Um dos agentes de segurança patrimonial da região afirmou que trabalham desprotegidos, enquanto as irregularidades acontecem. “Eu fico exposto. Não trabalho armado. Me colocam em risco. Fica com receio de ligar e chamar (a polícia)”, confessou.

O tráfico de drogas na região também é uma das ilegalidades que ocorrem. Pessoas que pediram para não serem identificadas relataram que durante a madrugada o movimento é grande de motos e veículos indo entregar drogas e usuários atrás de entorpecentes. Além do uso no local em frente ao prédio da Sejusp.

Agentes de segurança Patrimonial já solicitaram a prefeitura do parque dos Poderes a instalação de iluminação nos estacionamentos das repartições públicas para combater esse tipo de situação. Mas devido à falta de orçamento não foi possível. O prefeito de Campo Grande, marcos Marcello Trad (PSD), quando era deputado estadual chegou a solicitar a Energisa, empresa responsável pela concessão do serviço de iluminação, a instalação de postes e luminárias no Parque dos Poderes, mas não foi atendido.

Na região também foi relatado práticas de “verdadeiras orgias” durante a madrugada durante todos os dias da semana. “É um breu violento ali. Você vê que acontece ali orgias. Gays. Casados. Casadas. Até vão junto os casais. Trocam de carro. Fazem sexo dentro do carro. Fora do carro. Traficantes passam de moto entregando droga. Ali é tudo escuro”, relatou denunciante.

