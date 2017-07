Semáforo com defeito causa colisão de veículos na Capital

Por desrespeitar a preferencial a condutora do Gol colidiu com uma Kombi hoje (28) por volta das 9h no cruzamento entre a Rua Ezequiel Ferreira Lima e a Avenida Norte Sul, no bairro Aero Rancho, na Capital.

Antônio Salomão, 61 anos condutor da Kombi informou que estava vindo pela Norte e Sul quando foi atingido pela condutora do Gol, que atravessava a Rua Ezequiel Lima.

A colisão está relacionado em partes ao um semáforo do cruzamento que está com desfeito.

Ambos não tiveram ferimentos. A condutora do Gol não quis se identificar.

A Policia Militar esteve no local e auxiliou o trânsito.

