SEMANA DE COMBATE À DENGUE NOS CANTEIROS DE OBRAS

Na sequência da Semana de Combate à Dengue, o SINTRACOM esteve hoje no canteiro de obra da MRV no bairro Tiradentes em Campo Grande. A mobilização é uma parceria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande.

Logo no começo da vistoria foram encontrados focos do mosquito Aedes Aegypti no local onde será a piscina do condomínio. Também tinha larva numa caixa de gordura. “Quando eliminamos o foco estamos preservando a saúde do trabalhador e também de toda a vizinhança”, afirma José Abelha, presidente do SINTRACOM de Campo Grande. A vistoria também foi realizada nos imóveis ao redor do canteiro de obra.

Estudos revelam que 20% dos focos de dengue estão nos canteiros de obras. Desde a semana passada, o SINTRACOM tem se reunido com trabalhadores para orientar que o combate ao mosquito tem de ser uma rotina. Neste período de chuva a água fica acumulada com mais facilidade em pequenos e grandes recipientes.

No ano passado, Mato Grosso do Sul registrou cerca de 44 mil casos de dengue.

CONTATOS:

José Abelha – pres. do SINTRACOM – 99115-1236

Marcos Anelo – assessor de comunicação – 98128-2969

