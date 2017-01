Semana em MS terá pancadas de chuva à tarde, trovoadas e queda de granizo

A semana em Mato Grosso do Sul será de pancadas de chuva no período da tarde, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o Instituto, as chuvas são aguardadas de forma isolada, com intensidade e sempre no período da tarde. Nesta segunda-feira (02), devido ao calor e a umidade, descargas elétricas e queda de granizo são esperadas.

A instabilidade permanece nos próximos dias até a sexta-feira (06), mas variando a intensidade conforme a região. Na terça-feira (03), o tempo estará nublado com pancadas de chuva isoladas. Para todo o Estado, a mínima será de 20ºC e a máxima de 35ºC.

O Pantanal, sudoeste e sul de MS serão as excessões na quarta-feira (04). Os termômetros registram mínima de 21ºC e 36ºC. Apenas na quinta-feira (05), que todas as regiões voltam a ser atingidas pela instabilidade, e terão temperaturas entre 22ºC e 36ºC.

A semana termina com tempo nublado e pancadas de chuvas à tarde exceto no norte, noroeste e oeste, onde o tempo estará claro a parcialmente nublado e possibilidade de pancadas isoladas. A mínima para o dia em Mato Grosso do Sul será de 30ºC e a máxima de 37ºC.

Fonte; Campo Grande News

Comentários