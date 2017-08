Senador Pedro Chaves é contra o projeto Escola sem Partido

Pedro Chaves (PSC/MS), professor e senador é contra o Projeto de Lei 865 /2015 que está em tramitação na Câmara Federal. O projeto pretende incluir nas diretrizes e bases da educação nacional o Programa Escola Sem Partido.

O Programa Escola Sem Partido torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio da afixação de um cartaz com obrigações para os professores. Os educandos ficariam impedidos de expressar sua opinião sobre temas debatidos durante a aula.

O Senador Pedro Chaves ponderou em entrevista ao Programa Tribuna Livre, da Rádio FM Capital declarando que ‘não comungo com essa ideia da escola sem partido, porque ela anula a participação do professor. Você não pode transformar um educador num robô. Imagine um professor que vai dar aula de Filosofia. Não é possível, por exemplo, falar sobre Teoria Socrática sem que haja o comentário do professor em relação ao que é a teoria de Sócrates. Mas é sempre importante que o professor emita sua opinião sem doutrinação, sem ideologia. Na verdade, ele tem que mostrar a experiência adquirida. E não podemos esquecer que quando se lê um livro tem sempre o viés do autor, que coloca seu ponto de vista. O professor faz comentários e isso enriquece a obra’.

O senador Pedro Chaves também se posicionou contra uma das medidas previstas na Proposta de Emenda Constitucional 77/2003, que trata da Reforma Política. Emenda esta que está em tramitação na Câmara. Esta emenda propõe a criação de um fundo, com recursos públicos, no valor total de R$ 3,6 bilhões, para financiar a campanha eleitoral do ano que vem.

Pedro Chaves ainda conclui que “o país está lutando para sair da crise e, num momento como esse, não é possível o trabalhador se esforçar para pagar seus impostos e isso ser gasto em propaganda eleitoral. Já expressei minha opinião aos demais senadores e alertei que se a PEC chegar ao Senado com esse item podem ter a certeza que votarei contra”.

