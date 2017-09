Serviço social não pode ser excluído do INSS

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) criticou a possibilidade de retirar os assistentes socais dos trabalhos desempenhados pela INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esta nova medida do desmonte social e econômico capitaneado por Michel Temer vai prejudicar milhões de brasileiros atendidos nos postos do INSS. Em audiência pública na terça-feira (26) na Câmara dos Deputados, Dagoberto defendeu a convocação do presidente do Instituto para explicar essa medida desastrada.

“O trabalho dos assistentes sociais é o pilar do INSS. Milhões de brasileiros são atendidos por esses profissionais que entendem a realidade do nosso país e agora estão sujeitos a mais essa afronta ao estado de bem-estar social. Este governo não hesita em prejudicar a grande maioria da população e privilegiar uma meia dúzia de banqueiros ou políticos que nunca dependeram do INSS. Vamos batalhar para que essa injustiça não seja confirmada”, afirmou Dagoberto.





CRÉDITO: Gabinete Parlamentar

Comentários