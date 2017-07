Serviços eleitorais serão realizados na sede do Detran-MS nesta semana

Nos dias 04 a 07 de julho, o TRE-MS levará os serviços da Justiça Eleitoral até a sede do Detran-MS.

A parceria entre os órgãos beneficiará os 884 servidores e usuários do Detran-MS que terão facilidade de acesso e celeridade nos serviços eleitorais.

Os serviços ofertados são: alistamento eleitoral (primeiro título), emissão de segunda via, quitação de débitos eleitorais, revisão de dados do cadastro eleitoral e transferência do título. Todos os procedimentos serão feitos já com a coleta de dados biométricos.

Para realizar os procedimentos, o eleitor deve apresentar documento de identificação e comprovante de residência. O eleitor do sexo masculino, maior de 18 anos, que irá fazer o título pela primeira vez, também deverá apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

Serviço: O atendimento acontecerá nos dias 04 a 07 de julho, das 08h às 13h, no auditório (bloco 12) da sede do Detran-MS, que está localizada na Rodovia MS 080, km 10 – Saída para Rochedo.

