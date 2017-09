Servidor do TRF3 Ministra Palestra sobre Pesquisa de Jurisprudência

O servidor Angelo Fernando Vaz Rosa, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), irá ministrar na próxima terça-feira (19/9), às 19 horas, palestra sobre pesquisa temática de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2).

O evento será realizado no Salão Nobre da Sede da OAB/SP, localizada na Praça da Sé, 385, 1º andar, Centro, São Paulo/SP.

Angelo Fernando Vaz Rosa é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduando no curso de Filosofia pela Universidade de São Paulo e palestrante de cursos de Filosofia do Direito e de Jurisprudência.

As inscrições e informações on-line podem ser realizadas pelo site da OAB/SP.

