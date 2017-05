Servidores cobram e MPE investiga ‘calote’ de Reinaldo na Previdência de MS

Protocolado ontem (22) pelo Fórum dos Servidores de Mato Grosso do Sul o ofício ao MPE para cobrar investigação contra o governo do Estado. Isto se faz em virtude do não repasse aos valores descontados do salário de servidores estaduais pra o Fundo Previdenciário.

A entidade relatou que no ofício encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar Passos que se for constatado o ‘calote’, trata-se de um crime de improbidade administrativa e apropriação indébita dos valores descontados dos servidores.

O Fórum dos Servidores diz que o Estado de Mato Grosso do Sul deveria contribuir para o fundo previdenciário no percentual de 22% da folha dos servidores e o montante arrecadado, somado à contribuição de 11% dos salários dos mesmos servidores, deveria estar rendendo o percentual da taxa selic.

Segundo o ofício, além do descumprimento do disposto no artigo 23 da Lei 3.150, de 22 de dezembro de 2005, conforme redação dada pela Lei nº 3.634/2009, ainda existe prejuízos às metas de aplicação do próprio fundo previdenciário, conforme referido na supracitada Lei 4.213/2012.

De acordo com os servidores o ‘calote’ se iniciou em outubro de 2016 e abril deste ano que somou R$ 34 milhões.

