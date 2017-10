Servidores da AGEPEN questionam o não pagamento de adicional de função

A AGEPEN, autarquia criada em janeiro de 1979. Atualmente a AGEPEN está presente em 18 municípios e tem sob sua égide administrativa 47 unidades penais. Para funcionamento, basicamente, cada presídio deve ter 04 (quatro) equipes de plantonistas (o4 Chefes), uma Chefia de Vigilância, de Segurança e Disciplina, ou seja, 07 Chefes, mais um Chefe do Setor Jurídico, um Chefe de Trabalho e um de Administrador de presídio, totalizando 10 servidores em funções diversas das atribuições de seus cargos, exercendo função de chefia. O diretor da unidade, também necessário para funcionamento de uma unidade penal, já recebe cargo ou função de confiança, pois, como os demais exercem atividades além daquelas de seu cargo efetivo, função de grande complexidade e liderança de outros servidores, trabalhando na organização e planejamento de atividades prisionais.

Não obstante, aqueles chefes não recebem o adicional de função ou cargo de confiança, o que, com base no ordenamento jurídico, ocasiona um enriquecimento ilícito por parte do Estado, pois, o servidor trabalha em desvio de função, realizando atividade de chefe, e não recebe o adicional salarial que legitimaria esta situação.

A jurisprudência dos tribunais é unânime é afirmar que, em casos semelhantes, comprovado o desvio de função, o servidor deve receber uma indenização pelo trabalho exercido além daquelas atribuições de seu cargo efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do servidor.” Havendo a prestação do serviço, deve haver a retribuição sob pena de enriquecimento ilícitoda Administração Pública”

Visando corrigir tal situação, é que foi apresentado ao Ministério Público do Trabalho, sob nº 000958.2017.24.000-2 – NOTICIA DE FATO – a abertura de inquérito civil para apuração e ajuizamento da competente ação judicial para por fim a essa ilegalidade, noticia que foi despachada e enviada ao Ministério Público do Estado para providências cabíveis. Busca na presente ação judicial a criação de cargos da carreira para os chefes de equipes plantonistas, chefe de segurança, disciplina e vigilância, chefe do setor jurídico, do trabalho e administrador do presídio, como condição sine qua nonpara assumir novos presídios, além da indenização para aqueles que exercem estas funções e nunca receberam pelo trabalho adicional.

CRÉDITO: Mauro D’Eli Veiga

