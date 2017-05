Servidores de Brasilândia participam de Seminário promovido pelo Sebrae

Servidores Públicos Municipais dos setores de Compras, Tributação, Licitação, Jurídico e Educação participaram na tarde desta quarta-feira (24), em Três Lagoas, do Seminário de Desenvolvimento Local, promovido pelo Sebrae e pelo Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios (PROPEQ). O evento teve apoio dos Governos Federal, Estadual, do poder Judiciário e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O objetivo foi mostrar aos representantes do poder público, as experiências de sucesso na agricultura familiar e as iniciativas de gestão pública, que fazem a diferença no desenvolvimento sustentável e, com isso, podendo transformar a economia e a qualidade de vida dos municípios.

A palestra “Dinamização da economia a partir dos pequenos negócios” apresentou aos participantes as ações do Sebrae, que visa fortalecer a economia local entre o município e micro e pequenas empresas, sendo uma delas, o “Sebrae Parceiro dos Prefeitos – Políticas Públicas”. O técnico do Tribunal de Contas, Eduardo Dionízio, abordou o tema “Transparência e a implementação da Lei Geral TCE/MS”, que diz respeito sobre a implementação da Lei Geral (LC 123/2006) e atualizações (LC 147/2014), no intuito do gestor público em adotar uma política integrada de apoio aos pequenos negócios.

Os servidores também conheceram um caso de sucesso da Secretaria Estadual de Administração sobre compras públicas, facilitando o processo para o poder público (comprador) e pequenas empresas (fornecedor).

No final do dia, os gestores participaram de uma reunião com secretários municipais da Região Costa Leste, no intuito de estreitar laços entre os representantes de cada local. Além disso, no período da manhã, houve o alinhamento e capacitação de Agentes de Desenvolvimento dos municípios da região Costa Leste: Cassilândia, Inocência, Água Clara, Paranaíba, Selvíria, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Bataguassu e Brasilândia.

Participaram do Seminário os secretários municipais de Administração, José Carlos Soriano; Agricultura e Desenvolvimento Econômico, José Quintino; Educação, Francisco Aparecido Lins e os coordenadores dos setores de Licitação, Compras, Tributação e Assessoria Jurídica.

