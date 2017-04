Servidores do Hospital Regional confirmam paralisação no dia 28

Decido na tarde de hoje (24/04) em assembleia que os Servidores do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul vão aderir a paralisação das atividades no dia 28/04.

O SINTSS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul), informou que a reunião foi realizada depois do meio-dia, e ficou decidido que a categoria participará da ‘Greve Geral’ em protesto contra as ações do Governo Federal.

Ricardo Bueno, presidente do sindicado informou que além das ações do governo também incluíram mais três pautas na discussão da referida reunião. As pautas são: campanha Salarial 2017/2018, incorporação do abono de R$200,00 mais reposição das perdas salariais, Plano de Cargos com respectivas tabelas de implantação no Governo do Estado.

Greve Prevista para o dia 28/04, em todo o território nacional.

