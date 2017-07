Servidores estaduais discute reajuste salarial com o governador

Estão reunidos com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), deputados e secretários estaduais representantes de 39 sindicatos de trabalhadores do serviço público estadual de Mato Grosso do Sul. A reivindicação do grupo é quanto ao reajuste fiscal salarial que supere as perdas acumuladas nos últimos três anos, de acordo com os trabalhadores.

Antes da reunião, centenas de servidores protestaram em frente à governadoria, no Parque dos Poderes, na Capital. As negociações para aumento salarial se arrastam há vários meses e ultrapassaram maio, o mês definido como da data base do reajuste.

O encontro com a diretoria dos 39 sindicatos acontece a portas fechadas desde às 14h30. A reportagem do Midiamax informou que o governador Reinaldo é o primeiro a falar com os servidores e apresenta números que representam a dificuldade financeira do Estado O secretário de Governo Eduardo Riedel será o próximo a falar.

Deputados Junior Mochi (PMDB), Coronel David (PSC), Mara Caseiro (PSDB) e Rinaldo Modesto (PSDB) também acompanham a reunião que tem ainda a presença de outros integrantes do primeiro escalão do Governo.

A categoria com mais servidores no Estado é a dos professores, que somam mais de 22 mil trabalhadores. Conforme a Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), o Governo desrespeitou o que define a lei federal conhecida como Lei do Piso.

A regulamentação prevê aumento de 7,64% em janeiro, que não foi concedido pelo Estado. Outra lei, essa estadual, prevê outro aumento, de 4,82% no mês de outubro.

