Servidores Municipais terão três dias de folga em semana com dois feriados

A Prefeitura de Campo Grande na próxima semana terá dois dias de atendimento ao público. Pois além do feriado do dia 13 de junho, onde é comemorado Corpus Christi, na quinta feira (16) o Executivo Municipal decretou ponto facultativo.

De acordo com decreto publicado hoje (6) no Diogrande, assinado pelo prefeito, Marquinhos Trad (PSD), é ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 16 de junho.

Apenas as unidades de saúde 24h terão expediente normal. São seis UPA’s e quatro CRS’s (Centros Regionais de Saúde).

A administração municipal não seguiu o exemplo do TJMS, que mudou o calendário de feriados e criou um generoso descanso de quase uma semana.

Durante 5 dias Magistrados e Servidores irão cruzar os braços, isto contando com o fim de semana.

Uma portaria transferiu o feriado de terça-feira (13), para a quarta-feira (14), emendando, desta forma, com o feriado na quinta-feira e estabelecendo ponto facultativo na sexta-feira.

O Governo de Mato Grosso do Sul adotou outra postura. Ao invés do dia 13 de junho, a folga será na sexta-feira. Com isso, os servidores estaduais terão ‘feriadão’ a partir de quinta-feira (15).

Comentários