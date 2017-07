Servidores têm pagamentos suspensos em MS por perderem Censo

A Segov suspendeu definitivamente o pagamento da remuneração de 252 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje (30).

Os pagamentos foram suspensos devido os servidores não atualizaram seu cadastro junto ao governo do Estado. Cadastro este realizado no no último Censo Previdenciário de 2016.

O número é pequeno se comparado ao total de servidores que atualizaram seus dados: dos 59 mil constantes nas folhas de pagamento do Estado, 58,8 mil foram recadastrados durante o Censo de 2016.

O último prazo para regularização junto ao Censo Previdenciário foi até o dia 15 de março. A partir de agora, não haverá mais possibilidade de recadastramento junto ao governo.

A relação de servidores que tiveram os pagamentos suspensos definitivamente foi publicada no Diário do Estado, entre as páginas página 7 e 9.

Confira abaixo o Diário Oficial do Estado

do9440_30_06_2017

