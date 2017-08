Sesau admite que ambulância impedida de entrar na Santa Casa estava regulada

A Sesau através da sua assessoria confirmou que houve um desencontro nas informações repassadas pela Central de Regulação ao Corpo de Bombeiros, no último sábado (5). Pois uma viatura da ambulância foi impedida de entrar no Pronto Socorro da Santa Casa. E de acordo com informações a viatura dos Bombeiros foi regulada para o hospital.

O site Midiamax informou que a a Sesau não soube explicar a sua reportagem o que teria provocado a divergência ente a senha registrada no Núcleo Interno de Regulação e a apresentada pelos militares, no entanto, observa que “o hospital foi comunicado da gravidade do caso”.

CASO

O atendimento a Tiago se popularizou quando os bombeiros tiveram que pular o portão da Santa Casa e fazer valer o atendimento do paciente que aguardava na ambulância.

O BO registrou que os militares dos Bombeiros Marlize Soares Martins Mendonça, Gustavo do Praso Costa e Ayrton Assunção Matos Neto prestaram socorro à vítima, que se encontrava em estado grave e diante da gravidade do caso foram autorizados pela regulação médica do município que levasse o paciente Tiago a Santa Casa.

