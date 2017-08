Sesau irá investigar ocorrência da Santa Casa com bombeiros

Será investigado pela SESAU em paralelo ao inquérito policial que motivou os socorristas dos Bombeiros dar voz de prisão aos porteiros da Santa Casa de Campo Grande/MS, na noite de sábado (5).

O site Midiamax informou que o coordenador Yaga Higa em entrevista ao Jornal irá iniciar uma abertura de processo administrativo, a partir de hoje (7) para investigar se houve ou não excessos.

O Coordenador Higa relatou que “Não cabe trancar o portão e dar voz de prisão”. E ressaltou ainda que o relato do hospital de que o paciente estaria estável e com fratura no pé decorrente de acidente de trânsito.

De acordo com o BO registrado pelos bombeiros que a unidade de socorro foram impedidos de entrar no pronto socorro da Santa Casa por cerca de 20 minutos. Neste momento estavam mantendo um paciente politraunatizado que de acordo com a assessoria da Santa Casa não estaria regulado para aquela unidade. Isto quer dize que não havia vaga para este tipo de atendimento específico.

